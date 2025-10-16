Российский диктатор Владимир Путин на АЗС, фото: «Правда.ру»

На російських автозаправних станціях все частіше трапляється неякісний, розбавлений бензин.

Про це заявив голова Спілки автосервісів Росії Юрій Валько, повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що поява такого бензину пов’язана з тим, що виробники почали масово економити на якості, оскільки не можуть далі підвищувати ціни.

До цього з’явилися повідомлення, що у РФ кілька десятків автомобілів Geely 2025 року випуску вийшли з ладу через поламки двигунів, деякі просто під час руху. Компанія-виробник автівок Geely Motors заявила, що проблема у рівні оксидантів у російському бензині, до якого не адаптовані ці китайські моделі.

Валько погоджується, що це може бути причиною проблем, але наголосив, що поки цього немає достовірних доказів.

Багато людей стали підвищувати октанове число за рахунок якихось добавок через економічну ситуацію на тлі дефіциту в окремих регіонах. Але тут немає достовірних фактів, — зазначив Валько. Таке вже відбувалося у нас на межі нульових та десятих років на окремих заправках. Можна було залити паливо та одразу виїхати в автосервіс. Зараз, на жаль, можемо повернутися у ту саму стадію, — додав він.

Нагадаємо, на тлі численних українських ударів по нафтопереробних заводах у РФ почав виникати дефіцит бензину. 10 жовтня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що за лише за вересень було здійснено 70 уражень вглиб РФ. Зокрема, внаслідок ударів по виробництву паливно-мастильних матеріалів переробка нафти в РФ зменшилася на 21%.