В Чернигове появился сквер Трампа

Дональд Трамп, фото: svoboda.fm

У Чернігові на честь президента США Дональда Трампа перейменовують сквер «Казка», розташований у мікрорайоні Шерстянка.

Відповідне рішення сьогодні, 16 жовтня, підтримали 22 депутати на 46-й позачерговій сесії Чернігівської міськради, повідомляє видання «Суспільне».

Зазначається, що пропозицію щодо перейменування скверу внесла голова фракції «Європейська солідарність» Марина Семененко.

У пояснювальній записці вказано, що сквер перейменували «з метою вшанування видатних політичних лідерів сучасності, а також привернення міжнародної уваги до відбудови міста-героя Чернігова».

Жителі Чернігова висловлюють щиру надію, що в період нових міжнародних викликів саме Дональду Трампу вдасться докласти зусиль для припинення чергової великої війни та досягнення стійкого миру. Ми віримо, що саме за це він може заслужено стати лауреатом Нобелівська премія миру, — вказано у записці.

У тексті рішення вказано, що воно набуває чинності з моменту оприлюднення.

В Чернігові тепер є сквер Трампа. Наступний крок — звернення до Президента США та його сімʼї. Запросимо в місто-герой в гості! — зазначила Семененко на своїй Фейсбук-сторінці.

Джерело: «Суспільне», Марина Семененко