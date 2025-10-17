Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и Россия пока не готовы заключить мирное соглашение. Фото:

Ракурс

Україна й Росія наразі не готові укласти мирну угоду.

Зараз війна між Російською Федерацією та Україною триває, незважаючи на місяці переговорів, оскільки жодна зі сторін не бажає досягти мирної угоди. Сторони не хочуть досягати миру попри «енергійну дипломатію» президента США Дональда Трампа. Про це американський віце-президент Джей Ді Венс заявив виданню Newsmax.

І зараз, при всій нашій роботі, а ми будемо продовжувати її виконувати, росіяни та українці просто не на тому етапі, коли можуть укласти угоду, — зазначив він.

За словами Венса, мирна угода між Україною та РФ все ще можлива, але для цього потрібно буде «набагато більше роботи». І додав, що росіяни переоцінюють свої можливості на полі бою. І саме це ускладнило досягнення угоди протягом останніх кількох місяців навіть попри певний прогрес.

Нагадаємо, сьогодні у Вашингтоні відбудеться зустріч президентів США Дональда Трампа й України Володимира Зеленського. Очікується, що сторони обговорюватимуть можливу передачу далекобійних ракет «Томагавк», посилення ППО і навіть плани України піти в наступ.

Напередодні Трамп провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним й анонсував двосторонній саміт в Угорщині. Зустріч відбудеться у найближчі два тижні.

