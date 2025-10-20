Трамп возразил, что предлагал отдать Путину Донбасс

Дональд Трамп, скриншот видео

Президент США Дональд Трамп спростував повідомлення, які раніше з’явилися у ЗМІ, про те, що він нібито запропонував повністю передати Донбас Росії.

Відповідне відео із заявою Трампа, зняте на борту президентського літака Air Force One, опублікував офіційний ресурс Білого дому Rapid Response 47.

За словами Трампа, питання передачі Донбасу Росії ніколи не обговорювалося на переговорах з Україною.

Ми вважаємо, що вони повинні просто зупинитися на тих лініях, де вони зараз знаходяться — на лініях фронту… повернутися додому, припинити вбивати людей і покінчити з цим, — заявив Трамп.

Нехай усе буде розділено так, як є. Зараз він (Донбас — ред.) розділений. Думаю, 78% території вже зайнято Росією. Залиште все як є. Вони можуть… домовитися про що-небудь пізніше, — додав президент США.

У нещодавній статті видання Financial Times стверджувалося, що Трамп під час зустрічі в Білому домі 17 жовтня закликав президента України Володимира Зеленського прийняти умови РФ щодо припинення війни, попереджаючи, що російський диктатор Володимир Путін погрожував «знищити» Україну, якщо вона не погодиться.