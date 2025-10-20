Совет ЕС поддержал план отказа от российского газа. Фото:

Рада Євросоюзу узгодила план відмови від російського газу.

У понеділок, 20 жовтня, Рада ЄС ухвалила спільну позицію щодо поетапного припинення імпорту російського газу в рамках плану REPowerEU, який передбачає повну відмову від енергоносіїв з країни-агресора РФ до 1 січня 2028 року. Цей документ ще має бути узгоджений із Європарламент парламентом. Про це повідомила прес-служба Ради Європейського Союзу.

Проект нового регламенту передбачає, що з 1 січня 2028 року набуде чинності повна заборона на імпорт російського трубопровідного газу та скрапленого природного газу. Однак передбачено перехідний період для чинних контрактів — короткострокові угоди дозволять виконувати до червня 2026 року, а довгострокові — до початку 2028-го року.

Очікується, що кожна країна ЄС повинна розробити національний план диверсифікації джерел постачання. Однак країни, які вже відмовилися від енергоносіїв з Росії, від такого обов’язку звільняються.

Енергетично незалежна Європа — це сильніша і безпечніша Європа. Хоча ми наполегливо працювали і докладали зусиль, щоб витіснити російський газ і нафту з Європи в останні роки, ми ще не досягли цієї мети, — наголосила міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Аагаард.

Нагадаємо, організація Greenpeace провела дослідження, яке показало, що Франція, Бельгія, Іспанія та Нідерланди з 2022 року по червень 2025 року закупили у країни-агресора зріджений природний газ на суму 34,3 млрд євро. Водночас сумарна фінансова допомога цими країнами Україні за той же час склала 21,2 млрд євро.