Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Дніпропетровщині.

Окупанти масовано атакував Павлоградський район, спрямувавши туди ракети та безпілотники. Ворожий обстріл пошкодив інфраструктурний об'єкт, там виникла пожежа. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко 20 жовтня повідомив у Telegram.

У Павлограді внаслідок повітряних атаки постраждали 16 людей. Серед постраждалих 15 осіб госпіталізовано. Четверо з них перебувають у важкому стані. Інші перебувають у стані середньої тяжкості.

Також російський БпЛА атакував Вербківську громаду. Там також була пожежа.

А Нікопольський район ворог обстріляв з артилерії та атакував FPV-дронами. Були влучання по самому Нікополю, а також Покровській та Мирівській громадах. Понівечені агрофірма, багатоповерхівка, два приватні будинки і дві господарські споруди, газогін й лінії електропередач.

Нагадаємо, в ніч на 19 жовтня російські загарбники здійснили масовану атаку на Павлоград. Ракети та безпілотники пошкодили пожежну частину, промислові підприємства та п’ятиповерхівку. Виникли пожежі Також того дня ворог атакував Дніпро та район, спричинивши пожежі, а на Синельниківщині пошкодив два приватні будинки.