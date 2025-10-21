В Харькове до 11 человек возросло количество пострадавших в результате бомбардировок. Фото: прокуратура

https://racurs.ua/n209801-vozroslo-kolichestvo-postradavshih-v-rezultate-bombardirovki-harkova.html

Ракурс

Кількість постраждалих внаслідок бомбардування Харкова зросла до 11 осіб.

Вночі 21 жовтня Збройні сили Росії завдали авіаційних ударів по Харкову. Попередньо відомо, що окупанти скинули на місто щонайменше чотири авіаційні боєприпаси, тип яких встановлюється. Про це Харківська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Ворожі авіабомби влучили в по території приватного сектору в Індустріальному районі. Там пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Також було атаковане цивільне підприємство. Гостру реакцію на стрес отримали вісім жінок та троє чоловіків.

А в Немишлянському районі було пошкоджено майно субʼєктів господарювання.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в ніч на 21 жовтня загарбники атакували обласний центр керованими авіаційними бомбами. Вибухи прогриміли в Індустріальному та Немишлянському районах міста. Місцева влада спочатку інформувала, що внаслідок російського обстрілу постраждали дев’ятеро осіб.