Уничтожение логистики рашистов, скриншот видео

БПЛА пограничников уничтожили ряд мостов оккупантов (ВИДЕО)

21 окт 2025, 20:58
999

Групи розвідувально-ударних БПЛА прикордонників бригади «Гарт» відпрацювали по ворожих логістичних шляхах, в результаті чого знищили низку мостів на території ворога.

Про це сьогодні, 21 грудня, повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідне відео.

Також дронарі, артилеристи та мінометники уразили стартові позиції БпЛА, техніку та живу силу противника, — зазначається в описі відео.

Источник: Ракурс


