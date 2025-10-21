Читайте также
Уничтожение логистики рашистов, скриншот видео
Групи розвідувально-ударних БПЛА прикордонників бригади «Гарт» відпрацювали по ворожих логістичних шляхах, в результаті чого знищили низку мостів на території ворога.
Про це сьогодні, 21 грудня, повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідне відео.
Також дронарі, артилеристи та мінометники уразили стартові позиції БпЛА, техніку та живу силу противника, — зазначається в описі відео.