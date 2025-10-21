Дональд Трамп и Владимир Путин, фото: Kremlin.ru

https://racurs.ua/n209819-budapeshtskiy-sammit-trampa-i-putina-otmenen-iz-za-neustupchivosti-moskvy-smi.html

Ракурс

Росія у приватному комюніке, надісланому США у вихідні, знову повторила свої попередні віддати їй весь Донбас як передумову мирної угоди з Україною.

Про це сьогодні, 21 жовтня, повідомило агентство Reuters з посиланням на двох американських чиновників та особи, обізнаної з ситуацією.

Зазначається, що така позиція РФ фактично відкидає думку президента США Дональда Трампа про те, що лінія фронту повинна бути заморожена на існуючих позиціях, тож очікуваний саміт між Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті виглядає все менш ймовірним.

Представник Білого дому повідомив Reuters, що «в найближчому майбутньому» планів щодо цієї зустрічі немає.

Агентство The Telegraph повідомляє, що зустріч Трампа з Путіним в Угорщині скасована після того, як нещодавня телефонна розмова між міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та держсекретарем США Марко Рубіо зайшла в глухий кут.

16 жовтня Трамп заявив, що він і Путін проведуть переговори в Будапешті протягом двох тижнів. Цього тижня мала відбутися підготовча зустріч між Рубіо та Лавровим, проте Білий дім заявив, що вони мали «продуктивну» телефонну розмову і що зустріч більше не є «необхідною».

Джерело: Reuters, The Telegraph