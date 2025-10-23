На оккупированной ЗАЭС возобновили внешнее энергоснабжение. Фото:

https://racurs.ua/n209860-pitanie-zaes-vozobnovleno-atomka-vyshla-iz-desyatogo-blekauta.html

Ракурс

На окупованій ЗАЕС відновили зовнішнє енергопостачання.

Живлення «атомки», яка наразі контролюється росіянами, відновили після завершення ремонту лінії електропостачання 750 кВ «Дніпровська». Зараз окупована станція знову під'єднана до української енергосистеми. ЗАЕС перебувала в режимі повного блекауту цілий місяць. Про це 233 жовтня повідомили Міністерство енергетики та МАГАТЕ.

Повернення електроенергії є ключовим кроком для ядерної безпеки. МАГАТЕ продовжує координувати з обома сторонами подальший ремонт лінії 330 кВ «Феросплавна», — зазначили в Міжнародному агентстві з атомної енергії.

А міністр енергетики України Світлана Гринчук заявила, що причиною знеструмлення Запорізької АЕС стали систематичні обстріли та пошкодження ліній електропередач з боку армії РФ. Повне знеструмлення «атомки», яке тривало місяць, було безпрецедентною подією у всьому світі.

За словами Гринчук, це був уже 10 за рахунком блекаут на Запорізькій АЕС. А від початку повномасштабного вторгнення українські енергетики вже 42 рази відновлювали лінії живлення станції.

Нагадаємо, 23 вересня окупована ЗАЕС вже вдесяте за час повномасштабної війни втратила підключення до мережі — було відключено єдину лінію електропередачі, якою «атомка» отримувала енергію від української енергосистеми. Відтоді живлення систем безпеки та систем, що є важливими для безпеки АЕС, забезпечується роботою резервних дизельних генераторів.

В МАГАТЕ 9 жовтня заявили, що було запущено процес, покликаний допомогти відновити зовнішнє енергопостачання на Запорізькій атомній електростанції.