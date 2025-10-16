РФ може оголосили перемир’я для ремонту ЗАЕС. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209738-rf-moje-ogolosyly-tymchasove-peremyr-ya-dlya-remontu-zaes-sky-news.html

Ракурс

РФ може оголосили тимчасове перемир’я для відновлення енергопостачання окупованої ЗАЕС.

Очільник російської державної корпорації «Росатом» Олексій Ліхачов заявив, що країна-агресор може ухвалити рішення про призупинення бойових дій для проведення ремонту ліній електропередачі на Запорізькій атомній електростанції. Про це пише Sky News.

Заявляється, що відповідне рішення вже може бути ухвалене у п’ятницю, 17 жовтня. Так званий «режим тиші» дозволить провести роботи на двох пошкоджених лініях, що ведуть до АЕС.

Це дуже складне рішення, яке потребує справедливого балансу. Воно дуже попереднє, дуже попереднє, і можливо, що таке рішення буде ухвалено вже завтра, — заявив Ліхачов.

Нагадаємо, 23 вересня окупована ЗАЕС вже вдесяте за час повномасштабної війни втратила підключення до мережі — було відключено єдину лінію електропередачі, якою «атомка» отримувала енергію від української енергосистеми. Відтоді живлення систем безпеки та систем, що є важливими для безпеки АЕС, забезпечується роботою резервних дизельних електростанцій.

Таким чином Запорізька АЕС, яка є найбільшою в Європі, поки що не виробляє електроенергію, але залежить від зовнішнього живлення, щоб охолоджувати ядерні матеріали та запобігти серйозній аварії.

А 9 жовтня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що було запущено процес, покликаний допомогти відновити зовнішнє енергопостачання на Запорізькій атомній електростанції.

Джерело: Sky News