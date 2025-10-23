Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
В Украине ожидается ухудшение погодных условий

Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий 24 октября (КАРТА)

23 окт 2025, 20:01
999

В Україні завтра, 24 жовтня, очікуються погіршення погодних умов.

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

В Україні відбуватиметься зміна погоди. Атмосферний фронт зумовить вночі на крайньому заході дощі, вдень на Правобережжі помірні, на Закарпатті, Прикарпатті, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях місцями значні дощі. У більшості південних областей вдень місцями грози. На решті території переважно без опадів, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що вітер буде південно-східний і рухатиметься зі швидкістю 7−12 м/с, однак:

  • вдень на Правобережжі очікуються пориви 15−20 м/с;
  • на високогір’ї Карпат пориви сягатимуть до 25 м/с.

По всій території України відчутно потеплішає, хоча поривчастий вітер вноситиме відчуття дискомфорту:

  • температура вночі буде в межах +6.11°, у східних та Сумській областях 1−6° тепла;
  • в денні години — 11−16°, у південній частині стовпчики термометрів будуть сягати до 19;
  • водночас на високогір’ї Карпат очікується дощ, температура вночі та вдень 4−9°.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров