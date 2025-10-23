В Украине ожидается ухудшение погодных условий

https://racurs.ua/n209871-ukraincev-preduprejdaut-ob-uhudshenii-pogodnyh-usloviy-24-oktyabrya-karta.html

Ракурс

В Україні завтра, 24 жовтня, очікуються погіршення погодних умов.

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

В Україні відбуватиметься зміна погоди. Атмосферний фронт зумовить вночі на крайньому заході дощі, вдень на Правобережжі помірні, на Закарпатті, Прикарпатті, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях місцями значні дощі. У більшості південних областей вдень місцями грози. На решті території переважно без опадів, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що вітер буде південно-східний і рухатиметься зі швидкістю 7−12 м/с, однак:

вдень на Правобережжі очікуються пориви 15−20 м/с;

на високогір’ї Карпат пориви сягатимуть до 25 м/с.

По всій території України відчутно потеплішає, хоча поривчастий вітер вноситиме відчуття дискомфорту: