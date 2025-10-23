Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні завтра, 24 жовтня, очікуються погіршення погодних умов.
Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.
В Україні відбуватиметься зміна погоди. Атмосферний фронт зумовить вночі на крайньому заході дощі, вдень на Правобережжі помірні, на Закарпатті, Прикарпатті, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях місцями значні дощі. У більшості південних областей вдень місцями грози. На решті території переважно без опадів, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що вітер буде південно-східний і рухатиметься зі швидкістю 7−12 м/с, однак:
- вдень на Правобережжі очікуються пориви 15−20 м/с;
- на високогір’ї Карпат пориви сягатимуть до 25 м/с.
По всій території України відчутно потеплішає, хоча поривчастий вітер вноситиме відчуття дискомфорту:
- температура вночі буде в межах +6.11°, у східних та Сумській областях 1−6° тепла;
- в денні години — 11−16°, у південній частині стовпчики термометрів будуть сягати до 19;
- водночас на високогір’ї Карпат очікується дощ, температура вночі та вдень 4−9°.