В Україні очікується погіршення погодних умов, фото:

Українців попереджають про погіршення погодних умов 24 жовтня (КАРТА)

23 жов 2025, 20:01
В Україні завтра, 24 жовтня, очікуються погіршення погодних умов.

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

В Україні відбуватиметься зміна погоди. Атмосферний фронт зумовить вночі на крайньому заході дощі, вдень на Правобережжі помірні, на Закарпатті, Прикарпатті, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях місцями значні дощі. У більшості південних областей вдень місцями грози. На решті території переважно без опадів, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що вітер буде південно-східний і рухатиметься зі швидкістю 7−12 м/с, однак:

  • вдень на Правобережжі очікуються пориви 15−20 м/с;
  • на високогір’ї Карпат пориви сягатимуть до 25 м/с.

По всій території України відчутно потеплішає, хоча поривчастий вітер вноситиме відчуття дискомфорту:

  • температура вночі буде в межах +6.11°, у східних та Сумській областях 1−6° тепла;
  • в денні години — 11−16°, у південній частині стовпчики термометрів будуть сягати до 19;
  • водночас на високогір’ї Карпат очікується дощ, температура вночі та вдень 4−9°.

Джерело: Ракурс


