Обезвреживание вражеского беспилотника, скриншот видео
ВСУ обезвредили российскую «Молнию» (ВИДЕО)
Фахівці підрозділу радіоелектронної боротьби «Спектр» 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи знешкодили російських баражуючий боєприпас «Молнія-2».
Відповідне відео сьогодні, 27 жовтня, опублікувала прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.
БПЛА планував удар по логістичних маршрутах, однак унаслідок роботи засобів РЕБ втратив керування та не зміг виконати завдання, — вказано в повідомленні. — Після цього фахівці розмінували крило дрона і вилучили його для подальшого технічного аналізу.
Українські захисники продовжують ефективно контролювати повітряний простір і знищувати загрози ще до моменту атаки, — наголошують у Сухопутних військах.