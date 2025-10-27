Новости
Ракурс
Обезвреживание вражеского беспилотника, скриншот видео

ВСУ обезвредили российскую «Молнию» (ВИДЕО)

27 окт 2025, 19:38
999

Фахівці підрозділу радіоелектронної боротьби «Спектр» 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи знешкодили російських баражуючий боєприпас «Молнія-2».

Відповідне відео сьогодні, 27 жовтня, опублікувала прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.

БПЛА планував удар по логістичних маршрутах, однак унаслідок роботи засобів РЕБ втратив керування та не зміг виконати завдання, — вказано в повідомленні. — Після цього фахівці розмінували крило дрона і вилучили його для подальшого технічного аналізу.

Українські захисники продовжують ефективно контролювати повітряний простір і знищувати загрози ще до моменту атаки, — наголошують у Сухопутних військах.

Источник: Ракурс


