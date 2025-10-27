Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знешкодження ворожого безпілотника, скріншот відео

ЗСУ знешкодили російську «Молнію» (ВІДЕО)

27 жов 2025, 19:38
999

Фахівці підрозділу радіоелектронної боротьби «Спектр» 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи знешкодили російських баражуючий боєприпас «Молнія-2».

Відповідне відео сьогодні, 27 жовтня, опублікувала прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.

БПЛА планував удар по логістичних маршрутах, однак унаслідок роботи засобів РЕБ втратив керування та не зміг виконати завдання, — вказано в повідомленні. — Після цього фахівці розмінували крило дрона і вилучили його для подальшого технічного аналізу.

Українські захисники продовжують ефективно контролювати повітряний простір і знищувати загрози ще до моменту атаки, — наголошують у Сухопутних військах.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів