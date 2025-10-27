Рашисты совершили атаку на позиции ВСУ в районе Доброполья, скриншот видео

Російські загарбники сьогодні, 27 жовтня, здійснили чергову спробу механізованої атаки в районі Добропілля (Очеретинський напрямок), намагаючись захопити населені пункти Шахове та Володимирівка.

Ворог кинув в атаку 29 одиниць броньованої техніки, що робить цей наступ одним із наймасовіших за останній час. Про це повідомляє прес-служба 1-го корпусу НГУ «Азов».

Особливістю атаки стало збільшення кількості танків, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що ворог намагався ускладнити дії Сил оборони України, висуваючи техніку невеликими групами — по чотири-п'ять одиниць — різними маршрутами та у різний час. Окупанти також розраховували на несприятливі погодні умови, які ускладнюють роботу безпілотників.

Попри це, їхній задум було зірвано.

Завдяки завчасному інженерному обладнанню позицій, ефективному мінуванню та злагодженим діям підрозділів Сил оборони України — передусім артилерійських розрахунків бригад Збройних Сил і Національної гвардії України, а також екіпажів Сил безпілотних систем — атаку противника, яка тривала понад шість годин, було відбито, — розповіли в «Азові».

У результаті ворог втратив 15 одиниць техніки:

два танки;

12 бойових броньованих машин;

одну одиницю легкового автотранспорту.