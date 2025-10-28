Читайте также
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 жовтня (з 20.00 27 жовтня) атакували Україну загалом 38 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 25 із них — «шахеди»).
Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська та Орла. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 09.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 26 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни;
- зафіксовано влучання 12 ударних БПЛА на чотирьох локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.