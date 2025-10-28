Новости
Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

38 беспилотников атаковали Украину в ночь на 28 октября — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

28 окт 2025, 10:05
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 жовтня (з 20.00 27 жовтня) атакували Україну загалом 38 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 25 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська та Орла. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 26 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни;
  • зафіксовано влучання 12 ударних БПЛА на чотирьох локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Источник: Ракурс


