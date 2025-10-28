Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов Черниговщины, фото: ГСЧС

На Черниговщине после удара российского беспилотника спасли женщину (ФОТО)

28 окт 2025, 08:52
999

Російські загарбники знову атакували безпілотниками Чернігівську область, виникли пожежі.

Про це сьогодні, 28 жовтня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Зафіксовано такі випадки:

  • у ​Корюківському районі — влучання по об'єкту спричинило пожежу. Рятувальники ліквідували займання;
  • у ​Новгород-Сіверському районі — пошкоджена адміністративна будівля. Під час гасіння пожежі покрівлі врятована жінка 1958 року народження;
  • у ​Чернігові — влучання у технічну будівлю підприємства. Пожежу швидко загасили. Постраждалих немає.

Наслідки російського обстрілу Чернігівщини, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров