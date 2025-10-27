Рашисты 27 октября атаковали Чернигов беспилотниками, фото: ГСЧС

Росіяни сьогодні, 27 жовтня, атакували безпілотниками Чернігівщину.

В результаті є пошкодження, одна людина постраждала. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що в Чернігові внаслідок атаки пошкоджені чотири житлові будинки, одна людина дістала травми.

Рятувальники разом з медиками доставили постраждалого до «швидкої», — розповіли у ДСНС.

У Чернігівському районі через влучання БПЛА зайнялася господарча будівля.