Рашисты 27 октября атаковали Чернигов беспилотниками, фото: ГСЧС

Последствия атаки беспилотников на Чернигов показала ГСЧС (ФОТО)

27 окт 2025, 18:16
Росіяни сьогодні, 27 жовтня, атакували безпілотниками Чернігівщину.

В результаті є пошкодження, одна людина постраждала. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що в Чернігові внаслідок атаки пошкоджені чотири житлові будинки, одна людина дістала травми.

Рятувальники разом з медиками доставили постраждалого до «швидкої», — розповіли у ДСНС.

У Чернігівському районі через влучання БПЛА зайнялася господарча будівля.

Вогнеборці ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих, — зазначили у ДСНС.

Рашисти 27 жовтня атакували Чернігів безпілотниками, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


