Рашисти 27 жовтня атакували Чернігів безпілотниками, фото: ДСНС
Росіяни сьогодні, 27 жовтня, атакували безпілотниками Чернігівщину.
В результаті є пошкодження, одна людина постраждала. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що в Чернігові внаслідок атаки пошкоджені чотири житлові будинки, одна людина дістала травми.
Рятувальники разом з медиками доставили постраждалого до «швидкої», — розповіли у ДСНС.
У Чернігівському районі через влучання БПЛА зайнялася господарча будівля.
Вогнеборці ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих, — зазначили у ДСНС.