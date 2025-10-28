Наслідки російського обстрілу Чернігівщини, фото: ДСНС

Ракурс

Російські загарбники знову атакували безпілотниками Чернігівську область, виникли пожежі.

Про це сьогодні, 28 жовтня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Зафіксовано такі випадки: