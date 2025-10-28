Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу Чернігівщини, фото: ДСНС

На Чернігівщині після удару російського безпілотника врятували жінку (ФОТО)

28 жов 2025, 08:52
999

Російські загарбники знову атакували безпілотниками Чернігівську область, виникли пожежі.

Про це сьогодні, 28 жовтня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Зафіксовано такі випадки:

  • у ​Корюківському районі — влучання по об'єкту спричинило пожежу. Рятувальники ліквідували займання;
  • у ​Новгород-Сіверському районі — пошкоджена адміністративна будівля. Під час гасіння пожежі покрівлі врятована жінка 1958 року народження;
  • у ​Чернігові — влучання у технічну будівлю підприємства. Пожежу швидко загасили. Постраждалих немає.

Наслідки російського обстрілу Чернігівщини, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів