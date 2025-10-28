Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського обстрілу Чернігівщини, фото: ДСНС
На Чернігівщині після удару російського безпілотника врятували жінку (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n209935-na-chernigivschyni-pislya-udaru-rosiyskogo-bezpilotnyka-vryatuvaly-jinku-foto.htmlРакурс
Російські загарбники знову атакували безпілотниками Чернігівську область, виникли пожежі.
Про це сьогодні, 28 жовтня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Зафіксовано такі випадки:
- у Корюківському районі — влучання по об'єкту спричинило пожежу. Рятувальники ліквідували займання;
- у Новгород-Сіверському районі — пошкоджена адміністративна будівля. Під час гасіння пожежі покрівлі врятована жінка 1958 року народження;
- у Чернігові — влучання у технічну будівлю підприємства. Пожежу швидко загасили. Постраждалих немає.