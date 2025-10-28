Владимир Зеленский, фото: Офис президента

В Україні з 28 жовтня офіційно стартує опалювальний сезон.

Про це вчора, 27 жовтня, під час спілкування із журналістами заявив президент України Володимир Зеленський.

В принципі, всюди все відновлюється. В Сумській області, в Шостці, найскладніша ситуація. Опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося, але офіційно опалення має бути з 28 числа, від завтра, — зазначив Зеленський.

За словами Зеленського, Україна вже знайшла близько 70% необхідних коштів на імпорт газу.

Газ — це зараз тільки можливості імпорту, які залежать лише від грошового забезпечення, — наголосив він. — Зрештою газ — це важлива основа для опалення. 70% необхідної суми на газ ми знайшли. Уряд забезпечить необхідну суму повністю.

Зеленський розповів, що Україна також нарощує кількість відновлювальних бригад і штабів швидкого реагування, а також веде переговори з міжнародними партнерами щодо допомоги енергетиці:

Окремо я домовляюся з німцями. Ми з канцлером це проговорили. Є дві компанії в Німеччині і в Італії, які виробляють необхідне обладнання для генерації електрики. Я йому показав необхідну кількість.

Джерело: «РБК-Україна»