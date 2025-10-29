Геннадию Труханову сообщили о подозрении в служебной халатности. Фото:

https://racurs.ua/n209964-eks-meru-odessy-truhanovu-soobschili-o-podozrenii-chto-ego-obvinyaut.html

Ракурс

Колишньому меру Одеси Труханову повідомили про підозру.

Екс-посадовця підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі дев’ятьох людей в місті 30 вересня, коли була негода. Труханов начебто не забезпечив повноцінного функціонування в місті інженерних мереж і упродовж років вулиці Одеси регулярно підтоплювалися. Про це заявили в Офісі генерального прокурора.

Заявляється, що в день самої трагедії Труханов не зробив «належне оповіщення» населення щодо загрози.

Заявляється, що система водовідведення Одеси виявилася непідготовленою до стихії, бо роками не утримувалась належним чином. На тлі цього дев’ятьом фігурантам, включно з Трухановим, повідомили про підозру. Серед підозрюваних — двоє заступників Труханова, посадовці міськради та представники комунального підприємства. Їм загрожує до восьми років ув’язнення.

У Національній поліції поінформували, що силовики провели понад 25 обшуків в адмінбудівлях та за місцями проживання фігурантів. Під час заходів вилучили документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.

Сьогодні оголошено підозру колишньому міському голові Одеси. Він роками перебував на посаді, знав, як ніхто інший, про всі проблеми, але не вирішував. Це не про халатність, це про злочинну недбалість, яка призвела до смерті людей, — заявив генпрокурор Андрій Кравченко.

Нагадаємо, через сильні дощі 1 жовтня в Одесі загинули 10 людей. Серед загиблих — родина з дитиною, яка жила на цокольному поверсі будинку.

Тоді за сім годин 30 вересня в місті випала майже двомісячна норма опадів. Міська влада заявляла, що «жодна зливова каналізація не здатна витримати таке навантаження». Президент Володимир Зеленський тоді доручив міністру розвитку громад і територій «провести повну перевірку роботи в Одесі».