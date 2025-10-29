Новые катера Combat Boat 90 в составе ВМС. Фото: Военно-морские силы Украины

Ракурс

Військово-морські сили України поповнилися новими катерами Combat Boat 90.

Нещодавно український флот отримав ці катери від Швеції та Норвегії. Combat Boat 90 вже перебувають на озброєнні ВМС, і тепер їх стало ще більше. Це дозволило сформувати повний дивізіон на базі цієї техніки. Про це ВМС ЗСУ 29 жовтня повідомили у Telegram.

Українські моряки зазначили, що ці катери входять до числа найкращих у світі та використовуються у багатьох країнах, зокрема в державах-членах НАТО. Вони можуть, як десантувати особовий склад, так і патрулювати й захищати цивільне судноплавство.

Постачання цієї техніки — ще один результат спільної роботи в межах Коаліції морських спроможностей України, створеної для посилення потенціалу Військово-морських сил. Вдячний партнерам за рішучу підтримку, довіру та спільне бачення майбутнього. Працюємо далі! — наголосили у ВМС.

Як відомо, Combat Boat 90 — це військовий швидкісний і маневрений броньований десантний катер, розроблений шведською компанією Dockstavarvet, що входить до складу Saab. Вартість однієї одиниці становить 2,62 млн дол. Завдяки малій вазі, невеликій осанці та двом водометам він може розвивати швидкість до 74 км/год. Катер вміщує 21 бійця та до 4,5 т вантажу.

