Безпілотники атакували енергетичні об'єкти в Росії.
Уночі, 31 жовтня, ворожа протиповітряна оборона працювала в Орлі, Ярославлі та Володимирі. Удари по ТЕЦ в Орлі припали по відкритому розподільчому пристрою та мазутосховищі, після чого в обласному центрі зникло світло. Про це повідомив Telegram-канал Exilenova+.
Водночас губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив про «падіння уламків» та території теплової електростанції, яке спричинило пошкодження обладнання електропостачання.
А у Владимирі після прильоту безпілотника розпочалася пожежа на електропідстанції «Владімірская». У Ярославлі під час атаки закривали місцевий аеропорт.
Тим часом Міністерство оборони РФ заявило про «знищення» 130 БпЛА протягом ночі на 31 жовтня:
- 31 — в Курській області,
- 21 — у Воронезькій області,
- 14 — у Бєлгородській області,
- 10 — у Брянській області,
- 9 — в Орловській області,
- 9 — у Тамбовській області,
- 9 — у Тульській області,
- 6 — у Липецькій області,
- 6 — у Ярославській області,
- 5 — у Ростовській області,
- 4 — у Волгоградської області.
Ще три дрони начебто були збиті над територією Калузької області, два — над територією Рязанської області й один — в Московській області.
Нагадаємо, 30 жовтня в усіх населених пунктах окупованої Луганської області зникло світло. Так звана місцева «влада» заявила, що причиною знеструмлення «стала аварія на енергомережах», а мережі поширили фото та відео задимлення в районі Луганської ТЕС, що в місті Щастя.