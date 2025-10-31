Дроны ударили по ТЭЦ и электроподстанции в двух областях РФ. Фото:

Ракурс

Безпілотники атакували енергетичні об'єкти в Росії.

Уночі, 31 жовтня, ворожа протиповітряна оборона працювала в Орлі, Ярославлі та Володимирі. Удари по ТЕЦ в Орлі припали по відкритому розподільчому пристрою та мазутосховищі, після чого в обласному центрі зникло світло. Про це повідомив Telegram-канал Exilenova+.

Водночас губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив про «падіння уламків» та території теплової електростанції, яке спричинило пошкодження обладнання електропостачання.

А у Владимирі після прильоту безпілотника розпочалася пожежа на електропідстанції «Владімірская». У Ярославлі під час атаки закривали місцевий аеропорт.

Тим часом Міністерство оборони РФ заявило про «знищення» 130 БпЛА протягом ночі на 31 жовтня:

31 — в Курській області,

21 — у Воронезькій області,

14 — у Бєлгородській області,

10 — у Брянській області,

9 — в Орловській області,

9 — у Тамбовській області,

9 — у Тульській області,

6 — у Липецькій області,

6 — у Ярославській області,

5 — у Ростовській області,

4 — у Волгоградської області.

Ще три дрони начебто були збиті над територією Калузької області, два — над територією Рязанської області й один — в Московській області.

Нагадаємо, 30 жовтня в усіх населених пунктах окупованої Луганської області зникло світло. Так звана місцева «влада» заявила, що причиною знеструмлення «стала аварія на енергомережах», а мережі поширили фото та відео задимлення в районі Луганської ТЕС, що в місті Щастя.