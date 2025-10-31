Силы ПВО обезвредили 107 дронов и одну баллистическую ракету. Фото:

Росія вночі 31 жовтня атакувала Україну дронами та балістикою.

З 19.00 30 жовтня противник запустив балістичну ракету «Іскандер-М» із Ростовської області РФ та 145 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотників інших типів із Чауди та Гвардійського в окупованому Криму, а також з російських Курська, Орла й Приморсько-Ахтарська. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram.

Протидіяли російським дронам та ракеті авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі. Вдалося знешкодити балістичну ракету та 107 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА на 20 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що ворожа атака триває, бо в повітряному просторі перебуває декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, 30 жовтня російські загарбники здійснили комбінований удар по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, а також ракет повітряного, наземного та морського базування. Загалом ворог застосував 705 засобів повітряного нападу, а знешкодити вдалося 623 повітряні цілі.