РФ ударила по двум районам Днепропетровщины, есть погибший и 11 раненых. Фото: ОВА

Ракурс

Російська армія завдала нових ударів по Дніпропетровській області.

Вночі у вівторок, 4 листопада, окупанти вдарили по ракетою та дроном по Миколаївській громаді Синельниківського району. Внаслідок обстрілів загорілися кафе-магазин, приватний будинок та автомобіль. Пошкоджено 12 осель. Про це керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко повідомив у Telegram.

Російські удари призвели до загибелі 65-річної жінки. Ще восьмеро людей постраждали, двоє з них «важкі». Серед поранених двоє дітей. Амбулаторно лікуватиметься 15-річний хлопець. А п’ятирічну дівчинку госпіталізували у важкому стані.

Крім того, окупанти скинули авіаційну бомбу на Васильківську громаду. Там потрощено автомобілі.

А Нікопольська громада була обстріляна FPV-дронами, артилерією та реактивними системами залпового вогню «Град». Були влучання по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. Там постраждали троє чоловіків й було понівечене авто швидкої.

А в Павлограді внаслідок влучання безпілотника була пошкоджена інфраструктура.

Нагадаємо, 2 листопада в Павлограді Дніпропетровської області було повністю знищено склад продукції компанії з виробництва снеків Snack Production, яка працює під брендами сухариків Flint, горішків «Біг Боб» та чипсів Chipster’s.