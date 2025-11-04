Верховная Рада приняла закон о скоростном мобильном интернете

В Украине обновляются правила в сфере электронных коммуникаций, фото:

https://racurs.ua/n210084-verhovnaya-rada-prinyala-zakon-o-skorostnom-mobilnom-internete.html

Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 4 листопада, у другому читанні голосами 263 народних обранців підтримала законопроект № 12094 «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері електронних комунікацій».

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Він наближає українське законодавство до норм ЄС і має підвищити якість мобільного зв’язку по всій країні, — зазначав нардеп.

Прес-служба Міністерства цифрової трансформації зазначає, що цей законопроект запроваджує такі зміни:

швидкість інтернету стане обов’язковим показником якості зв’язку. Для швидкості інтернету встановлять фіксовану кількість мегабіт на секунду, а мобільні оператори надаватимуть послуги в межах цього стандарту;

українці самостійно зможуть перевіряти якість мобільного інтернету через смартфони. Інформація про якість та швидкість передаватиметься до регулятора сфери НКЕК для аналізу. Це допоможе визначати слабкі місця мережі та оперативно реагувати на проблеми;

мораторій на перевірку виконання умов ліцензій буде скасований. Це має стимулювати операторів будувати базові станції в сільській місцевості, щоб зменшити зони без зв’язку;

національний роумінг працюватиме й після завершення воєнного стану. Українці зможуть надалі користуватися мережами інших операторів, щоб мати звʼязок у кризових ситуаціях.