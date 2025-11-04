Путин подписал законы о призыве в армию в течение всего года и «специальных сборах» резервистов

Российский диктатор усиливает милитаризацию РФ, фото: «Главком»

Російський диктатор Володимир Путін підписав закони, які змінюють порядок призову громадян країни на військову службу.

Про це сьогодні, 4 листопада, повідомило видання Meduza.

Перший підписаний закон передбачає призов громадян на військову службу протягом усього календарного року — з 1 січня по 31 грудня (до цього призов відбувався двічі на рік — з 1 квітня по 15 липня і з 1 жовтня по 31 грудня).

Таким чином, російські військкомати протягом усього року зможуть надсилати повістки призовникам, організовувати медичний огляд і проводити засідання призовної комісії. При цьому відправляти до місця служби будуть, як і раніше, двічі на рік — з 1 квітня по 15 липня і з 1 жовтня по 31 грудня. У ці терміни до набрання чинності цим законом здійснювався призов на військову службу у РФ (включаючи явку до військкомату, проходження комісії тощо).

Другий закон дозволяє залучати резервістів до виконання завдань у мирний час. Його дія поширюється на громадян, які добровільно уклали контракт про перебування в резерві армії РФ. Згідно з документом, Міноборони РФ зможе направляти резервістів на додаткові («спеціальні») збори «для забезпечення захисту критично важливих об'єктів та інших об'єктів життєзабезпечення».

Джерело: Meduza