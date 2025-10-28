В России приняли закон о призыве в армию в течение всего года

В России усиливают призыв в армию, фото: «Российская газета»

Російська Держдума сьогодні, 28 жовтня, у ​​третьому, остаточному читанні ухвалила закон, який передбачає призов громадян на військову службу протягом усього календарного року — з 1 січня по 31 грудня замість передбачених раніше двох часових проміжків навесні та восени.

Закон передбачає, що:

військкомати зможуть протягом усього року організовувати медичний огляд призовників, влаштовувати психологічний добір та проводити засідання призовної комісії;

відправлятимуть до місця служби як і раніше двічі на рік — з 1 квітня до 15 липня та з 1 жовтня до 31 грудня. У ці терміни до набрання чинності цим законом здійснювався призов на військову службу у РФ (включаючи явку до військкомату, проходження комісії тощо);

повістки надсилатимуть призовникам протягом року без прив’язки до конкретного місяця.

Автори ініціативи заявляли, що вона нібито спрямована на те, щоби «розвантажити» військові комісаріати, рівномірно розподіливши навантаження на призовні пункти.

Вік призову на строкову військову службу у РФ раніше становив з 18 до 27 років. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, цей проміжок було розширено до 18−30 років.