Украина договорилась со Швецией о локализации производства Gripen.

Україна та Швецією домовилися щодо локалізації виробництва винищувачів Saab JAS 39 Gripen.

У четвер, 6 жовтня, був підписаний меморандум між одною з українських компаній і компанією SAAB про майбутню локалізацію Gripen в Україні. На українській території виробництво цих літаків планують локалізувати через вісім років — починаючи з 2033 року. Тут провадитимуть різний обсяг робіт — від великовузлової збірки до окремих деталей. Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль під час сьогоднішнього брифінгу.

За його словами, Україна та міністерство оборони Швеції «детально відпрацювали» домовленості, зокрема щодо постачання 150 винищувачів Gripen класу ЕКО.

Натомість український президент Володимир Зеленський на брифінгу заявив, що комунікація щодо термінів постачання цих винищувачів буде обмеженою до моменту, поки не будуть підготовлені всі документи та вирішено питання фінансування. І наголосив, що пріоритетом для Збройних сил України є авіація. А заморожені активи РФ можуть бути джерелами постачання Україні «Гріпенів».

Нагадаємо, 22 жовтня президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про наміри щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей. Це дозволить Україні закупити до 150 винищувачів JAS 39 Gripen E й побудувати потужні Повітряні сили ЗСУ.