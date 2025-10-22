Україна закупить у Швеції 120-150 винищувачів Gripen. Фото:

Ракурс

Україна може отримати до 150 винищувачів JAS 39 Gripen E від Швеції.

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у середу, 22 жовтня, підписали документ про наміри поставити Україні ці літаки — угоду про наміри щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей. Це дозволить побудувати потужні Повітряні сили ЗСУ. Про це Крістерссон заявив на спільній прес-конференції з Зеленським.

Ця угода не спрямована на якісь поставки конкретно в цей момент. Близько 120−150 винищувачів Gripen серії E, яка зараз починає вироблятися. Це дозволить побудувати дуже серйозні Повітряні сили України. Це початок тривалої подорожі на 10−15 років, — заявив він.

Водночас Зеленський наголосив, що це дуже хороші літаки, сильні авіаційні платформи, які дозволяють виконувати великий спектр завдань.

Ми відкриваємо нову і дуже змістовну сторінку у відносинах. України та Швеції. Сьогодні є перший документ, який відкриває шлях для отримання Україною дуже серйозного флоту бойових літаків Gripen, — зазначив він.

Глава держави додав, що в 2026 році Київ повинен зробити все, щоб отримати перші результати. Фіналізувати процедури повинні найближчим часом, також сторони мають доповнити рамкову домовленість щодо Gripen повним змістом.

Зеленський також поінформував, що Україна продовжує готувати пілотів на шведські Gripen. І 2026 рік має стати початком використання цих літаків українськими Повітряними силами.

