Россия ночью атаковала Украину «Кинжалами» и 67 дронами. Фото:

https://racurs.ua/n210186-rf-nochu-atakovala-ukrainu-kinjalami-i-67-dronami-byli-popadaniya.html

Ракурс

Російська Федерація знову запускала по Україні ракети та дрони.

У ніч на 10 листопада агресор атакував двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Тамбовської області та п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської області. Також ворог запустив 67 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотників інших типів із Курська, Міллєрово, Орла, Брянська в Росії та з окупованого Криму. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram.

До відбиття нічної атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Наразі відомо, що протиповітряна оборона збила або подавила 52 ворожі БпЛА на сході, півдні та центрі країни. Зафіксовано влучання 15 дронів на дев’яти локаціях.

У Повітряних силах заявили, що інформація щодо ракет уточнюється. Не надходили дані про падіння чи влучання.

ДСНС поінформувала, що в Дніпропетровській області вночі БпЛА атакували Синельниківський район та Нікополь. Спалахнув купол храму та дах будівлі банку. А в Нікополі горів житловий будинок. Рятувальники вже ліквідували всі пожежі.

А в Сумській області внаслідок нічної атаки постраждали двоє жінок. В Національній поліції поінформували, що у Великописарівській громаді через удар російського дрона поранено 45-річну жінку. Вона під наглядом лікарів. А в Краснопільській громаді через удар БпЛА поранено 89-річну жінку, її довелося госпіталізувати.

Нагадаємо, 7 листопада російські загарбники завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Внаслідок цього були застосовані графіки погодинних відключень світла.