Рашисти вдарили по енергоінфраструктурі у чотирьох областях

Рашисти продовжують обстрілювати енергоінфраструктуру України, фото:

Ракурс

Російські загарбники завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Про це сьогодні, 7 листопада, вранці повідомила прес-служба Міністерства енергетики.

Сьогодні графіки погодинних відключень застосовуються з 08.00 до 21.00 у більшості регіонів України, — зазначили у відомстві. — Крім того, з 08.00 до 22.00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Українців закликають раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері — це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, в Одеській ОВА сьогодні вранці повідомили, що російські безпілотники в ніч на 7 листопада атакували енергетичну інфраструктуру регіону.