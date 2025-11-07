Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты продолжают обстреливать энергоинфраструктуру Украины, фото:

Рашисты нанесли удар по энергоинфраструктуре в четырех областях

7 ноя 2025, 12:54
999

Російські загарбники завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Про це сьогодні, 7 листопада, вранці повідомила прес-служба Міністерства енергетики.

Сьогодні графіки погодинних відключень застосовуються з 08.00 до 21.00 у більшості регіонів України, — зазначили у відомстві. — Крім того, з 08.00 до 22.00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Українців закликають раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері — це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, в Одеській ОВА сьогодні вранці повідомили, що російські безпілотники в ніч на 7 листопада атакували енергетичну інфраструктуру регіону.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров