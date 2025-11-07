Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской атаки на Одесскую область, фото: Одесская ОГА

Рашисты снова атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области (ФОТО)

7 ноя 2025, 10:50
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 листопада знову атакували безпілотниками енергетичну інфраструктуру Одещини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Сили ППО знищили більшість повітряних цілей, водночас зафіксовано влучання по об'єктах енергетики, — зазначив він.

Унаслідок атаки:

  • пошкоджень зазнали також складські приміщення та адмінбудівля. Усі займання оперативно ліквідовані рятувальниками;
  • обійшлося без постраждалих.

Наслідки російської атаки на Одещині, фото: Одеська ОВА

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров