Последствия российской атаки на Одесскую область, фото: Одесская ОГА

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 листопада знову атакували безпілотниками енергетичну інфраструктуру Одещини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Сили ППО знищили більшість повітряних цілей, водночас зафіксовано влучання по об'єктах енергетики, — зазначив він.

Унаслідок атаки: