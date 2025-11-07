Читайте также
Последствия российской атаки на Одесскую область, фото: Одесская ОГА
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 листопада знову атакували безпілотниками енергетичну інфраструктуру Одещини.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Сили ППО знищили більшість повітряних цілей, водночас зафіксовано влучання по об'єктах енергетики, — зазначив він.
Унаслідок атаки:
- пошкоджень зазнали також складські приміщення та адмінбудівля. Усі займання оперативно ліквідовані рятувальниками;
- обійшлося без постраждалих.