Последствия повторного удара рашистов в Одесской области, фото: ГСЧС

Рашисты нанесли повторный удар во время ликвидации последствий атаки на Одесщине (ФОТО)

12 дек 2025, 23:09
999

На Одещині сьогодні, 12 грудня, під час ліквідації наслідків російської атаки окупанти підступно завдали повторного удару.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

На щастя, у момент ураження вогнеборці перебували в укритті. Пошкоджена пожежна техніка підрозділу ДСНС, — розповіли у відомстві.

Сьогодні рашисти близько 15.30 вдарили по Одещині балістичними ракетами та «шахедами», внаслідок чого спалахнули пожежі у портах Одеси та Чорноморська.

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок атаки:

  • в Одеському порту поранення дістав працівник приватної компанії — йому надається медична допомога. Також пошкоджений контейнерний перевантажувач;
  • у Чорноморському порту пошкоджено пором під прапором Туреччини, попередньо постраждалих немає. Проте на борту одного із суден виникла пожежа.

Близько дев’ятої години вечора російські дрони знову атакували Одесу.

Наслідки повторного удару рашистів на Одещині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


