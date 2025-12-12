Последствия повторного удара рашистов в Одесской области, фото: ГСЧС

На Одещині сьогодні, 12 грудня, під час ліквідації наслідків російської атаки окупанти підступно завдали повторного удару.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

На щастя, у момент ураження вогнеборці перебували в укритті. Пошкоджена пожежна техніка підрозділу ДСНС, — розповіли у відомстві.

Сьогодні рашисти близько 15.30 вдарили по Одещині балістичними ракетами та «шахедами», внаслідок чого спалахнули пожежі у портах Одеси та Чорноморська.

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок атаки:

в Одеському порту поранення дістав працівник приватної компанії — йому надається медична допомога. Також пошкоджений контейнерний перевантажувач;

у Чорноморському порту пошкоджено пором під прапором Туреччини, попередньо постраждалих немає. Проте на борту одного із суден виникла пожежа.

Близько дев’ятої години вечора російські дрони знову атакували Одесу.