Последствия российского удара по Одесской области, фото: Алексей Кулеба

Рашисты нанесли удар по двум портам на Одесщине — погиб человек (ФОТО)

7 янв 2026, 18:38
Російські загарбники завдали чергового удару по двох портах Одещини.

Про це сьогодні, 7 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив Віце-прем'єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

На жаль, одна людина загинула. Висловлюємо співчуття родині та близьким. Щонайменше п’ять людей зазнали поранень — їм надається вся необхідна медична допомога, — зазначив він.

Також внаслідок атаки пошкоджено:

  • об'єкти порту;
  • адміністративні будівлі;
  • контейнери з олією.

Усі служби працюють на місцях, з урахуванням вимог безпеки, триває ліквідація наслідків. Порти продовжують роботу, — зазначив міністр.

Це черговий удар країни-терориста по портовій інфраструктурі, яка задіяна у гарантуванні продовольчої безпеки світу, — наголосив Кулеба. — росія свідомо намагається підірвати економіку та знищити морську логістику.

Наслідки російського удару по Одещині, фото: Олексій Кулеба

Источник: Ракурс


