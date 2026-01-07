Рашисты нанесли удар по двум портам на Одесщине — погиб человек (ФОТО)https://racurs.ua/n211319-rashisty-nanesli-udar-po-dvum-portam-na-odesschine-pogib-chelovek-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали чергового удару по двох портах Одещини.
Про це сьогодні, 7 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив Віце-прем'єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
На жаль, одна людина загинула. Висловлюємо співчуття родині та близьким. Щонайменше п’ять людей зазнали поранень — їм надається вся необхідна медична допомога, — зазначив він.
Також внаслідок атаки пошкоджено:
- об'єкти порту;
- адміністративні будівлі;
- контейнери з олією.
Усі служби працюють на місцях, з урахуванням вимог безпеки, триває ліквідація наслідків. Порти продовжують роботу, — зазначив міністр.
Це черговий удар країни-терориста по портовій інфраструктурі, яка задіяна у гарантуванні продовольчої безпеки світу, — наголосив Кулеба. — росія свідомо намагається підірвати економіку та знищити морську логістику.