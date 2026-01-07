Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського удару по Одещині, фото: Олексій Кулеба

Рашисти вдарили по двох портах Одещини — загинула людина (ФОТО)

7 січ 2026, 18:38
999

Російські загарбники завдали чергового удару по двох портах Одещини.

Про це сьогодні, 7 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив Віце-прем'єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

На жаль, одна людина загинула. Висловлюємо співчуття родині та близьким. Щонайменше п’ять людей зазнали поранень — їм надається вся необхідна медична допомога, — зазначив він.

Також внаслідок атаки пошкоджено:

  • об'єкти порту;
  • адміністративні будівлі;
  • контейнери з олією.

Усі служби працюють на місцях, з урахуванням вимог безпеки, триває ліквідація наслідків. Порти продовжують роботу, — зазначив міністр.

Це черговий удар країни-терориста по портовій інфраструктурі, яка задіяна у гарантуванні продовольчої безпеки світу, — наголосив Кулеба. — росія свідомо намагається підірвати економіку та знищити морську логістику.

Наслідки російського удару по Одещині, фото: Олексій Кулеба

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів