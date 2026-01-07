Наслідки російського удару по Одещині, фото: Олексій Кулеба

Російські загарбники завдали чергового удару по двох портах Одещини.

Про це сьогодні, 7 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив Віце-прем'єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

На жаль, одна людина загинула. Висловлюємо співчуття родині та близьким. Щонайменше п’ять людей зазнали поранень — їм надається вся необхідна медична допомога, — зазначив він.

Також внаслідок атаки пошкоджено:

об'єкти порту;

адміністративні будівлі;

контейнери з олією.

Усі служби працюють на місцях, з урахуванням вимог безпеки, триває ліквідація наслідків. Порти продовжують роботу, — зазначив міністр.