Рашисты 7 января нанесли удар по двум портам в Одесской области, фото: Одесская ОВА

https://racurs.ua/n211323-v-odesskoy-oblasti-vozroslo-kolichestvo-jertv-rossiyskoy-ataki-po-portam-foto.html

Ракурс

На Одещині зросла кількість жертв завданого рашистами сьогодні, 7 січня, вдень комбінованого ракетно-дронового удару по портовій інфраструктурі регіону.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зазначається, що внаслідок атаки загинули двоє чоловіків віком 48 і 46 років.

Також поранення отримали восьмеро людей віком від 29 до 70 років:

двоє у важкому стані;

шестеро у стані середньої тяжкості.