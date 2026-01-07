Новости
Ракурс
Рашисты 7 января нанесли удар по двум портам в Одесской области, фото: Одесская ОВА

В Одесской области возросло количество жертв российской атаки по портам (ФОТО)

7 янв 2026, 20:59
На Одещині зросла кількість жертв завданого рашистами сьогодні, 7 січня, вдень комбінованого ракетно-дронового удару по портовій інфраструктурі регіону.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зазначається, що внаслідок атаки загинули двоє чоловіків віком 48 і 46 років.

Також поранення отримали восьмеро людей віком від 29 до 70 років:

  • двоє у важкому стані;
  • шестеро у стані середньої тяжкості.

Лікарі борються за кожного. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога, — наголосив Кіпер.

Источник: Ракурс


