Рашисти 7 січня вдарили по двох портах на Одещині
На Одещині зросла кількість жертв завданого рашистами сьогодні, 7 січня, вдень комбінованого ракетно-дронового удару по портовій інфраструктурі регіону.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Зазначається, що внаслідок атаки загинули двоє чоловіків віком 48 і 46 років.
Також поранення отримали восьмеро людей віком від 29 до 70 років:
- двоє у важкому стані;
- шестеро у стані середньої тяжкості.
Лікарі борються за кожного. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога, — наголосив Кіпер.