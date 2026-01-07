Новини
Рашисти 7 січня вдарили по двох портах на Одещині, фото: Одеська ОВА

На Одещині зросла кількість жертв російської атаки по портах (ФОТО)

На Одещині зросла кількість жертв завданого рашистами сьогодні, 7 січня, вдень комбінованого ракетно-дронового удару по портовій інфраструктурі регіону.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зазначається, що внаслідок атаки загинули двоє чоловіків віком 48 і 46 років.

Також поранення отримали восьмеро людей віком від 29 до 70 років:

  • двоє у важкому стані;
  • шестеро у стані середньої тяжкості.

Лікарі борються за кожного. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога, — наголосив Кіпер.

