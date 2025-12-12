Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского удара по Черноморску, фото: ГСЧС

Последствия российского удара по гражданскому судну на Одесщине показала ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)

12 дек 2025, 19:10
999

Російські загарбники сьогодні, 12 грудня, вдень атакували Одещину, було пошкоджено цивільне судно.

Про це повідомила прес-служба ДСНС Одещини, опублікувавши відповідні фото.

Президент України Володимир Зеленський на своїй Фейсбук-сторінці повідомив що було пошкоджено цивільне судно в порту Чорноморськ.

Зеленський наголосив, що цей російський удар, як і багато інших подібних ударів, не мав жодного воєнного сенсу:

Це ще раз доводить, що росіяни не тільки не сприймають достатньо серйозно шанс на дипломатію, який є зараз, але й продовжують війну саме на знищення нормального життя в Україні.

Наслідки російського удару по Чорноморську, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров