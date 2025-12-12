Последствия российского удара по Черноморску, фото: ГСЧС

Російські загарбники сьогодні, 12 грудня, вдень атакували Одещину, було пошкоджено цивільне судно.

Про це повідомила прес-служба ДСНС Одещини, опублікувавши відповідні фото.

Президент України Володимир Зеленський на своїй Фейсбук-сторінці повідомив що було пошкоджено цивільне судно в порту Чорноморськ.

Зеленський наголосив, що цей російський удар, як і багато інших подібних ударів, не мав жодного воєнного сенсу: