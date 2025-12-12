Новости
Последствия российского удара по Одесской области 12 декабря, скриншот видео

Россияне ударили баллистикой по Одесщине — в порту горит контейнеровоз (ФОТО, ВИДЕО)

12 дек 2025, 18:10
999

Російські загарбники сьогодні, 12 грудня, атакували Одещину балістикою — повітряна тривога тривала з 15.21 до 16.22. Вибухи чули жителі Чорноморська та деяких районів Одеси.

Про це повідомляють видання «Думська» та «Суспільне Одеса» з посиланням на власні джерела.

Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного озброєння з півдня, а потім — про дві швидкісні цілі на Чорноморськ.

За інформацією ЗМІ, після прильотів в Одесі загорівся контейнеровоз із вантажем. Відповідні фото та відео вже з’явилися у соцмережах.

Джерело: Telegram/Новости Одесса

За попередніми даними, одна людина отримала травми. Інформація про можливий витік чи забруднення повітря хімічними речовинами не фіксують.

Джерело: «Думська», «Суспільне»


