Последствия российских ударов в Одесской области 9 января, фото: Алексей Кулеба

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 9 січня, завдали удару по двох цивільних суднах.

Про це у своїх Telegram-каналах повідомив віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зазначається, що:

російських ударний дрон влучив у цивільне судно під іноземним прапором Сент-Кіттс і Невіс, яке прямувало до порту Чорноморськ під завантаження зерновим вантажем в межах Українського морського коридору. Поранення отримав другий помічник капітана, громадянин Сирії. Йому надається вся необхідна медична допомога. Морехідність судна не порушено, воно перебуває на ходу та прямує до найближчого порту;

біля порту Одеса також уражено судно під прапором Коморських островів, яке перевозило сою. Пошкоджено кормову частину. Внаслідок атаки загинув член екіпажу, громадянин Сирії.

На місцях подій працюють відповідні служби, правоохоронні органи фіксують чергові воєнні злочини Росії.