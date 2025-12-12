Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського удару по Чорноморську, фото: ДСНС

Наслідки російського удару по цивільному судну на Одещині показала ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)

12 гру 2025, 19:10
999

Російські загарбники сьогодні, 12 грудня, вдень атакували Одещину, було пошкоджено цивільне судно.

Про це повідомила прес-служба ДСНС Одещини, опублікувавши відповідні фото.

Президент України Володимир Зеленський на своїй Фейсбук-сторінці повідомив що було пошкоджено цивільне судно в порту Чорноморськ.

Зеленський наголосив, що цей російський удар, як і багато інших подібних ударів, не мав жодного воєнного сенсу:

Це ще раз доводить, що росіяни не тільки не сприймають достатньо серйозно шанс на дипломатію, який є зараз, але й продовжують війну саме на знищення нормального життя в Україні.

Наслідки російського удару по Чорноморську, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів