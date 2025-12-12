Читайте також
Наслідки російського удару по Чорноморську, фото: ДСНС
Наслідки російського удару по цивільному судну на Одещині показала ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n210858-naslidky-rosiyskogo-udaru-po-cyvilnomu-sudnu-na-odeschyni-pokazala-dsns-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 12 грудня, вдень атакували Одещину, було пошкоджено цивільне судно.
Про це повідомила прес-служба ДСНС Одещини, опублікувавши відповідні фото.
Президент України Володимир Зеленський на своїй Фейсбук-сторінці повідомив що було пошкоджено цивільне судно в порту Чорноморськ.
Зеленський наголосив, що цей російський удар, як і багато інших подібних ударів, не мав жодного воєнного сенсу:
Це ще раз доводить, що росіяни не тільки не сприймають достатньо серйозно шанс на дипломатію, який є зараз, але й продовжують війну саме на знищення нормального життя в Україні.