Рашисты осуществили очередную масштабную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n210156-128-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-7-noyabrya-vozdushnye-sily-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 листопада (із 20.00 06 листопада) атакували Україну

загалом 128 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів (близько 80 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська, а також із Чауда у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09.00: