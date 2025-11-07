Новости
Последствия атаки российского беспилотника в Чугуеве, фото: ДСНС

В Чугуеве ночная атака дронов вызвала масштабный пожар (ФОТО)

7 ноя 2025, 09:36
На Харківщині внаслідок масованої атаки російських безпілотників в ніч на сьогодні, 7 листопада, виникли масштабні пожежі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Ворог атакував Чугуїв ударними БпЛА. Внаслідок влучань загорілися поштове відділення, станція техобслуговування та будівля навчального закладу, — розповіли у відомстві. — Полум'я охопило близько 2000 кв. м, але рятувальники оперативно локалізували займання, не допустивши поширення вогню.

Наразі на місці працюють підрозділи ДСНС, правоохоронці та комунальні служби.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Наслідки атаки російських безпілотників у Чугуєві, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


