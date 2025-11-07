Последствия атаки российского беспилотника в Чугуеве, фото: ДСНС

Ракурс

На Харківщині внаслідок масованої атаки російських безпілотників в ніч на сьогодні, 7 листопада, виникли масштабні пожежі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Ворог атакував Чугуїв ударними БпЛА. Внаслідок влучань загорілися поштове відділення, станція техобслуговування та будівля навчального закладу, — розповіли у відомстві. — Полум'я охопило близько 2000 кв. м, але рятувальники оперативно локалізували займання, не допустивши поширення вогню.

Наразі на місці працюють підрозділи ДСНС, правоохоронці та комунальні служби.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.