Последствия атаки российского беспилотника в Чугуеве, фото: ДСНС
На Харківщині внаслідок масованої атаки російських безпілотників в ніч на сьогодні, 7 листопада, виникли масштабні пожежі.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Ворог атакував Чугуїв ударними БпЛА. Внаслідок влучань загорілися поштове відділення, станція техобслуговування та будівля навчального закладу, — розповіли у відомстві. — Полум'я охопило близько 2000 кв. м, але рятувальники оперативно локалізували займання, не допустивши поширення вогню.
Наразі на місці працюють підрозділи ДСНС, правоохоронці та комунальні служби.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.