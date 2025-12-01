Россияне обстреляли село в Харьковской области. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n210608-rossiyane-obstrelyali-selo-na-harkovschine-est-ranenye.html

Ракурс

Армія Російської Федерації обстріляла село у Харківській області.

У понеділок, 1 грудня, окупанти спрямували ударний дрон по селу Башилівка у Близнюківській громаді. Внаслідок атаки через постраждали троє місцевих мешканок віком 59, 64 та 67 років. Всі вони зазнали гострої стресової реакції та отримали необхідну меддопомогу. Про це керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Також відомо про руйнування щонайменше одного будинку. Ще три приватні оселі було пошкоджено. На місці виникла пожежа.

Нагадаємо, 30 листопада російські безпілотники атакували об'єкт інфраструктури у Корюківському районі Чернігівщини. Внаслідок обстрілу поранення отримала місцева мешканка, її госпіталізували. А в Чернігівському районі в житловому секторі внаслідок двох влучань горіли житловий будинок, господарська споруда та автомобіль. Також там постраждала жінка.