Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Російські безпілотники ввечері 23 листопада масовано атакували Харків.

Загалом окупанти завдали 16 ударів по Шевченківському та Салтівському районах міста. Унаслідок влучань сталися руйнації будівель та декілька осередків займання. Горіли три житлові будинки та об'єкт інфраструктури. Про це повідомили ДСНС та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Попередньо відомо про чотирьох загиблих та щонайменше 13 постраждалих. Серед жертв — 69-річна, 61-річна і 41-річна жінки та 55-річний чоловік. Серед постраждалих є двоє дітей. Хлопчик 12 років отримав поранення склом, та 11-річна дівчинка зазнала сильного стресу.

Також внаслідок наслідок нічної російської атаки дронів виникла пожежа на території агропідприємства у селі Москалівка Чугуївського району. Попередньо відомо про 48-річну постраждалу. Також горіла ферма, загинули близько 60 свиней. Всі пожежі вже ліквідовано.

Нагадаємо, в ніч 21 листопада росіяни атакували безпілотниками Одесу. Внаслідок влучань горіли житлові будинки, станція технічного обслуговування з автівками та адмінбудівля. Постраждали п’ятеро осіб, серед них — дитина.