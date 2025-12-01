Наслідки російської атаки на Чернігівщину, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n210596-na-chernigivschyni-dvoie-postrajdalyh-vnaslidok-ataky-rosiyskyh-bpla-foto.html

Ракурс

Чернігівщина впродовж минулої доби зазнала ударів російських безпілотників, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Про це сьогодні, 1 грудня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Зафіксовано такі випадки: