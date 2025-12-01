Новини
Наслідки російської атаки на Чернігівщину, фото: ДСНС

На Чернігівщині двоє постраждалих внаслідок атаки російських БПЛА (ФОТО)

1 гру 2025, 09:58
Чернігівщина впродовж минулої доби зазнала ударів російських безпілотників, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Про це сьогодні, 1 грудня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Зафіксовано такі випадки:

  • у Корюківському районі в результаті влучання по одному з об'єктів інфраструктури виникла пожежа. Внаслідок обстрілу поранення отримала місцева мешканка, її госпіталізовано;
  • у Чернігівському районі в житловому секторі внаслідок двох влучань загорілися житловий будинок, господарська споруда та автомобіль. Травмована жінка була доставлена до медичного закладу.

Наслідки російської атаки на Чернігівщину, фото: ДСНС

